Un deuxième club de LFB touché par la Covid-19 : Landerneau ne participera pas à l'Open de Normandie

Après Villeneuve d'Ascq, un deuxième club de la Ligue Féminine de Basket (LFB) a fait savoir qu'il était touché par la Covid-19. La formation bretonne, qui s'apprête à vivre sa première Coupe d'Europe, voit donc sa préparation perturbée. L'équipe première doit ainsi renoncer à participer à l'Open de Normandie ce week-end, du 29 au 30 août 2020 à Mondeville.

« Les joueuses du centre de formation et de l’équipe professionnelle du Landerneau Bretagne Basket ont repris progressivement les entraînements, indique le LBB dans son communiqué. Un protocole sanitaire accompagne la reprise et le contexte actuel nous impose la plus grande vigilance. Les récents tests réalisés auprès de nos équipes et la circulation accrue du virus nous incitent à prendre des décisions visant à protéger nos joueuses ainsi que nos potentielles adversaires. C’est pourquoi, nous avons décidé de décliner notre participation au tournoi de Mondeville pour la LFB et au tournoi de Paris pour le Centre de Formation. Conscients des incidences de notre forfait, nous adressons toutes nos excuses aux organisateurs de ces deux tournois. Soyons tous convaincus que cette décision est prise avant tout pour le plus grand respect de la santé des personnes. »