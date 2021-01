Un succès à Tarbes et une phase aller sans défaite pour Bourges

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

En 2008, Bourges avait atteint la fin de la phase aller sans la moindre défaite. Ce mercredi soir sur le parquet de Tarbes, les Berruyères ont signé un onzième succès en autant de rencontres. L'équipe d'Olivier Lafargue réalise un exploit treize ans plus tard. Une performance inédite depuis la saison 2007-2008.

Un trio d'attaque très efficace du côté de Bourges

Après une bonne entame de match (12-10, 7e), les joueuses de Tarbes ont peu à peu laissé leurs adversaires prendre le large. A l'issue d'un premier quart temps maîtrisé, les Berruyères menaient de 7 points (14-21). Malgré une adresse en berne dans la peinture, Tarbes reste dans le match grâce à l'omniprésence de l'internationale suédoise Regan Magarity (19 points et 8 rebonds pour 23 d'évaluation).

Les Berruyères s'appuient sur le trio Iliana Rupert (12 points et 7 rebonds, 18 d'évaluation) - Elin Eldebrink (13 points et 2 rebonds) - Alexia Chartereau (11 points et 6 rebonds, 15 d'évaluation) pour conserver les commandes à la pause et rentrer aux vestiaires avec une courte avance de 6 points (31-37).

Tarbes fait de la résistance mais Bourges fait respecter la hiérarchie

Dès l'entame du troisième quart temps, Bourges met un nouveau coup d'accélérateur pour reprendre deux longueurs d'avance (34-46, 23e). Le secteur intérieur de Bourges fait très mal aux Tarbaises mais Margaux Galliou-Loko (16 points, 4 rebonds, 18 d'évaluation) permet aux joueuses de François Gomez de maintenir l'écart à 10 points à la fin du troisième quart temps (46-56, 30e). Les Tarbaises ne renoncent pas dans ces dix dernières minutes et restent au contact des Berruyères jusqu'au bout. Bourges plie mais ne rompt pas et fait parler l'expérience.

Avec ce nouveau succès, les filles de Bourges terminent la phase aller de LFB avec 11 victoires en 11 matches. C'est la première fois qu'une équipe est invaincue à ce moment de la saison depuis 2008 et le parfait 12/12 des Berruyères, déjà. Tarbes plafonne toujours en bas du classement.