Une internationale suédoise débarque à Villeneuve d'Ascq

Mal classé en Ligue Féminine de Basket (3 victoires et 6 défaites), Villeneuve d'Ascq espère redresse la barre dans les mois à venir. Pour cela, l'ESBVA-LM a modifié un peu son secteur intérieur. La décevante Rachel Hollivay (4,9 points et 3,5 rebonds de moyenne), qui avait signé pour remplacer Kariata Diaby, victime d'une rupture des ligaments croisés avant le début de saison), s'en va. C'est la jeune Suédoise Regan Magarity (1,90 m, 23 ans) qui a signé. Après avoir effectué son cursus NCAA à Virginia Tech, elle a participé à l'EuroBasket 2019 sous les ordres de François Gomez (5,8 points et 5,8 rebonds de moyenne chez un quart de finaliste) puis a démarré sa carrière professionnelle à Hatay, en Turquie.