Une tuile de plus au BLMA : Saison terminée pour Milapie

LFB

Crédit photo : FIBA

On ne compte plus les mauvaises nouvelles ces dernières semaines à Lattes-Montpellier. Back-up de Stephanie Mavunga (elle même à l'arrêt), Marie-Michelle Milapie (1,92 m, 24 ans) réalisait une saison très honorable (7,4 points et 4,7 rebonds pour 9,2 d'évaluation en LFB) pour son premier exercice chez un "gros" du championnat. Mais l'intérieure française vient d'être touchée à son tour par une grosse blessure. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, elle ne rejouera plus cette saison.

C'est un énième coup dur pour l'équipe de Thibaut Petit qui n'a joué qu'avec sept joueuses professionnelles samedi chez La Roche Vendée. En effet, Stephanie Mavunga est arrêtée (blessure au pied) depuis le mois de janvier, Alix Duchet ne rejouera plus cette saison suite à une opération du pied, Diandra Tchatchaoung est blessée au genou et Shey Peddy était également absente samedi. Remplaçante médicale de Mavunga, Cheyenne Parker ne peut pas tout combler à elle seule.

Dommage car les Gazelles réalisaient une saison admirable jusqu'à la trêve internationale de fin janvier / début février. Avec un effectif si réduit, il est difficile de croire que les Héraultaises puissent continuer à rivaliser avec Bourges et l'ASVEL. Dans cette configuration, il apparaît prioritaire de préserver la troisième place de la saison régulière et ainsi une potentielle qualification au tour préliminaire de l'EuroLeague pour la saison prochaine.