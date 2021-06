Vadim Kapranov, légendaire coach de Bourges, s'en est allé

LFB

Crédit photo : Tango Bourges Basket

Vadim Kapranov est décédé des suites du Coronavirus ce 5 juin à l'âge de 81 ans, comme l'a annoncé le Tango dans un communiqué sur son site. "Le sorcier russe" était une légende du coaching à Bourges. Il a exercé sur place de 1993 à 1998, remportant notamment deux fois l'EuroLeague (en 1997 puis 1998), la Coupe Ronchetti en 1995 et quatre fois le championnat de France (1995, 1996, 1997 et 1998). Kapranov était reconnu pour son éthique de travail et son envie d'aller toujours plus haut.

Auparavant, il a aussi connu une riche carrière de joueur. Au CSKA Moscou, il a gagné sept fois le championnat d'URSS. Après sa retraite sportive en 1974, il a pris la tête de l'équipe féminine du club en 1975. A la chute de l'URSS, il s'est exporté, coachant d'abord Challes-les-Eaux en 1992-1993, puis Bourges grâce à ses succès avec la formation savoyarde (champion de France et demi-finaliste de l'EuroLeague). Plus tard, il a été à la tête de l'équipe nationale féminine russe, remportant l'Euro en 2003 un an après la finale de la Coupe du Monde 2002 et un avant la médaille de bronze aux Jeux olympiques d'Athènes.

Le Russe restera une légende du Tango Bourges Basket pour ces années glorieuses et la marque qu'il a laissé dans l'histoire du club, qui lui a rendu un vibrant hommage en vidéo :