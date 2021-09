Valéry Demory : "J'entre dans une énorme galère"

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Officiellement nommé entraîneur de Lattes-Montpellier, après l'éviction de Stéphane Leite, Valéry Demory a pris en main les Gazelles à une semaine du premier match, contre Basket Landes à l'occasion du Match des Champions. Le triple champion de France (2014, 2016 et 2019) doit faire avec un groupe incomplet, du fait des blessures et autres absences (Tchatchouang, Dabovic, Filip, Mbuyamba), mais aussi du besoin de recrues. S'il se dit "éxcité par ce challenge difficile" dans Le Midi-Libre, il a aussi conscience du retard accumulé.

"La préparation a été quasi inexistante, il y a des blessées et une joueuse enceinte (Dabovic), c'est la "totale" et j'en suis conscient, j'entre dans une énorme galère. Pour ce qui est des garanties, oui, juste celle que l'effectif soit complété."

A court terme, le Nordiste va gérer au mieux avec les forces en présence (Epoupa de retour, Wallace, Touré, Peters et Warley-Talbert, ainsi que les pensionnaires du centre de formation). "Il ne faut pas attendre de miracle et déjà penser à améliorer la situation actuelle le plus rapidement possible."