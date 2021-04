Valéry Demory annonce qu'il sera toujours le coach de l'ASVEL Féminin en 2021-2022

LFB

Ce mercredi, l'entraîneur de l'ASVEL Féminin Valéry Demory s'est entretenu avec le président Tony Parker au sujet de son avenir au club. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Denain était annoncé sur le départ depuis mi-février, avec Pierre Vincent comme potentiel successeur. Mais la donne a changé et l'information semblait incertaine ces derniers temps. La direction de l'ASVEL a finalement tranché et décidé de conserver l'ancien entraîneur du BLMA. C'est ce dernier qui l'a annoncé dans Le Progrès suite à son entretien avec TP :

"(J'ai eu) eu l'assurance d'être confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine. J'irais bien au bout de mon contrat. Ce qui met ainsi un terme à toutes les rumeurs et permet d'être focalisé sur notre fin de saison et un titre de champion de France à aller chercher. En attendant que soit annoncé le format de la phase finale du championnat et d'éventuels playoffs."

Pour la saison 2021-2022, l'ancien meneur de jeu pourra compter sur une équipe plus compétitive qu'en 2020-2021 avec le retour de Julie Allemand, l'arrivée d'Alexia Chartereau et celui, potentiel, de Sandrine Gruda. De quoi former une sacrée équipe, aux côtés de Tanqueray, Johannès, Chevaugeon, Jocyte, Crvendakić, Badiane et Raincock, capable d'aller chercher le titre de champion de France et le Final Four de l'EuroLeague.

Mais avant cela, l'ASVEL va d'abord tenter de conserver son titre de champion de France 2019, lors de playoffs raccourcis en mai. Pour cela, les Rhodaniens ont fait venir l'intérieure Angelica Robinson.