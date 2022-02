Valéry Demory avant Basket Landes - BLMA : "On ne peut pas avoir d'objectif à part limiter la casse"

LFB

Limité à 4 joueurs professionnelles chez le MBA Moscou jeudi (Wallace, Touré, Naigre et Peters), Lattes-Montpellier a du enchaîner à son retour de Russie avec un déplacement dans les Landes. Les Gazelles y ont retrouvé deux joueuses, l'ailière/arrière Ana Dabovic et l'intérieure Ana Filip indique le Midi-Libre. De quoi compter six pros, en plus des Espoirs (Kiavi, Zemoura et Rivière), pour affronter les championnes de France en titre. Olivia Epoupa (blessure musculaire) et Romane Bernies (entorse de la cheville) sont toujours écartées des parquets, alors que le club, en difficile situation économique, tourne avec un effectif limité en nombre depuis le début de saison.

"Ce qui me fait peur, c'est la blessure"

Dans ces conditions, sans entraînement collectif et après un long déplacement, le BLMA ne s'attend pas à pouvoir lutter face à une équipe en forme. "On ne peut pas avoir d'objectif à part limiter la casse, regrette le coach Valéry Demory dans le quotidien local. Ce qui me fait peur, c'est la blessure. Je les ai vues face à Galatasaray et l'on n'est pas en capacité de rivaliser avec ce type d'adversaire en ce moment." Avec 4 victoires en 12 matches, le BLMA se retrouve pourtant dans l'obligation d'engranger des succès pour remonter au classement et atteindre le Top 8, synonyme de playoffs et de qualification en EuroCup. Un objectif qui semble aussi logique pour le statut du BLMA en LFB depuis 15 ans qu'irréaliste, en tout cas pour ce samedi. Entre-deux à 20h ce samedi soir.