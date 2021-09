Valéry Demory de retour à Lattes-Montpellier pour les quatre prochaines saisons

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

C'était couru d'avance. Après avoir écarté Stéphane Leite en pleine préparation, le BLMA a nommé Valéry Demory à la tête de son équipe professionnelle. Déjà passé par Lattes-Montpellier entre 2007 et 2017, l'entraîneur de 58 ans est de retour sur les bords de la Méditerranée pour les quatre prochaines saisons.

Meneur de jeu passé par Cholet entre 1987 et 1989 puis entre 1994 et 1997, le Nordiste s'est reconverti, après sa carrière terminée en 2000, comme coach. Aux commandes du BLMA, il a remporté deux championnats de France (2014 et 2016) ainsi que quatre Coupes de France (2011, 2013, 2015 et 2016). Après une décennie de succès dans l'Hérault, il a rejoint Lyon et le projet de Tony Parker en 2017. Là-bas, il a de nouveau conquis le titre de champion de France, en 2019. Mais les relations entre le technicien et la direction rhodanienne se sont tendues en début de saison 2020-2021. A tel point que, sentant le vent tourner, Valéry Demory a pu très rapidement discuter d'un retour au BLMA avec le maire de la ville de Lattes et vice-président de la métropole de Montpellier Cyril Meunier.

Valéry Demory va pouvoir réajuster l'équipe

Mais le plan ne pouvait se dérouler sans accroc. Le club héraultais avait en effet engagé Stéphane Leite pour les trois prochaines saisons dès le début d'exercice 2020-2021. Après avoir échoué à casser ce contrat au printemps dernier, la direction du club a fait le choix de se séparer de son nouveau coach pour "faute grave" en pleine préparation, prenant le risque de payer des centaines de milliers d'euros d'indemnités à l'entraîneur arrivé durant l'intersaison. Peu importe pour le BLMA qui est parvenu à ses fins : faire revenir Valéry Demory. Ce dernier va maintenant pouvoir remodeler l'effectif, ce qui était impossible pour Stéphane Leite durant sa (courte) prise de poste. Il va falloir réintégrer les blessées et remplacer Ana Dabovic, enceinte.

Avant le 26 septembre et le match des champions contre Basket Landes, soit le premier match officiel de la saison des Gazelles - un surnom que lui même avait trouvé en début de cursus lattois -, Valéry Demory n'aura qu'une semaine pour entraîner sa nouvelle équipe. Charge à lui de faire opérer sa magie collective, alors que les supporters montpelliérains font grise mine après des mois de gestion houleuse.