Vers un prêt de Marine Fauthoux à Basket Landes

LFB

Crédit photo : Julien Bacot Basket Landes

Au moment de l'annonce du retour de Julie Allemand à l'ASVEL, le club rhodanien a indiqué que Marine Fauthoux (1,74 m, 20 ans) avait prolongé jusqu'en 2025 mais qu'elle serait prêtée sur les deux saisons à venir. Selon nos informations, la meneuse va rejoindre Basket Landes, club qu'elle connaît bien pour venir du Sud-Ouest, même si elle jouait du côté de Pau Nord Est jusqu'à son entrée au Pôle France en 2015.

Un choix logique pour succéder à Céline Dumerc (qui prendra sa retraite à l'issue de la saison 2020-2021) et pour continuer à avoir de bonnes responsabilités dans un club de haut de tableau. Une marche intermédiaire avant de revenir à l'ASVEL qui joue les premiers rôles en Europe et va confier sa mène à Julie Allemand et Ingrid Tanqueray. En attendant le retour de la Béarnaise...

Pour sa première saison à Lyon, la fille de Frédéric Fauthoux tourne à 4,5 points à 29% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds et 2 passes décisives pour 4,9 d'évaluation en 18 minutes.