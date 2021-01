Victoire précieuse de Nantes-Rezé, La Roche facile contre Tarbes

LFB

Crédit photo : Théo Quintard

Outre les victoires de Bourges à Basket Landes puis de Lattes-Montpellier contre l'ASVEL, Villeneuve d'Ascq a signé sa 6e victoire (en 9 matches) en s'imposant 76-69 contre Landerneau, qui disposait du même bilan que l'ESBVA-LM avant la rencontre. En s'appuyant sur ses meneuses Sandra Ygueravide (19 points) et Lisa Berkani (14 points), les Nordistes confirment leur bon début de saison.

Derrière au classement, La Roche Vendée équilibre son bilan (4 victoires et 4 défaites) après sa large victoire face à Tarbes (77-56). Caroline Heriaud (13 points et 7 passes décisives) et Kristina Higgins (15 points et 8 rebonds) ont notamment réalisé une belle rencontre.

Dans un duel important pour le maintien, Nantes-Rezé (2 victoires et 7 défaites) a facilement pris le dessus sur Saint-Amand (1 victoire et 8 défaites) en s'imposant 70 à 54. Leia Dongue a fini en double-double (19 points et 10 rebonds).