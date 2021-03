Villeneuve d'Ascq : Clarissa Dos Santos va remplacer Djéné Diawara

LFB

Crédit photo : FIBA

A la recherche d'un renfort au poste 5 ces derniers jours suite à la blessure de Djéné Diawara (1,92 m, 33 ans) au genou (rupture du ligament médial selon La Voix du Nord), Villeneuve d'Ascq (7 victoires, 9 défaites) devrait engager la Brésilienne Clarissa Dos Santos (1,88 m, 33 ans le 10 mars) a-t-on appris ce samedi.

L'ancienne joueuse de Bourges (en 2016-2017), des Flammes Carolo (en 2017-2018) et l'ASVEL Féminin (de 2018 à 2020) jouait cette saison en Turquie, à l'Izmit Belediyespor Ugur Kostur où elle tournait à 11,8 points à 43,8% de réussite aux tirs, 11,4 rebonds et 1,7 passe décisive en 26 minutes dans le championnat national. La championne de France 2019 a également évolué en EuroLeague, cumulant des moyennes de 16,3 points à 53,8% et 12,3 rebonds pour 22,3 d'évaluation en 30 minutes au sein d'une équipe battue lors de ses six matches.

Avec son retour en France, la native de Rio de Janeiro va tenter d'aider une équipe qui reste sur cinq défaites de suite.