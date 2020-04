Villeneuve d'Ascq : Djéné Diawara, Janelle Salaun et Clarince Djaldi-Tabdi arrivent

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

La plupart des clubs de Ligue Féminine de Basket ont déjà monté leur groupe pour la saison 2020/21. C'est le cas de Villeneuve d'Ascq. Les informations annoncées à droite / à gauche ont été officialiées par La Voix du Nord ce samedi.

Cinq joueuses restent : la meneuse Lisa Berkani (1,76 m, 23 ans en mai, 10,3 points à 36% de réussite aux tirs, 1,9 rebond, 2,3 passes décisives et 2,6 balles perdues pour 6 d'évaluation en 24 minutes), les arrières Johanne Gomis-Halilovic (1,79 m, 34 ans, 11,8 points à 43%, 4 rebonds, 2,3 passes décisives, 2,3 balles perdues et 2,1 fautes provoquées pour 11,8 d'évaluation en 31 minutes) et Zoé Wadoux (1,75 m, 19 ans, 2,2 points à 23% en 10 minutes) ainsi que les intérieures Kariata Diaby (1,93 m, 24 ans, blessée en 2019/20) et Courtney Hurt (1,85 m, 30 ans, 10,4 points à 56%, 4,9 rebonds et 1,7 passe décisive pour 11,9 d'évaluation en 27 minutes).

Au rayon recrues cette fois, l'expérimentée Djéné Diawara (1,92 m, 32 ans) arrive en provenance de Charleville-Mézières (8 points à 53% et 7,8 rebonds pour 12,8 d'évaluation en LFB), comme sa jeune coéquipière Janelle Salaun (1,88 m, 19 ans), qui sort de sa première saison professionnelle (1,8 point et 1,6 rebond pour 2,9 d'évaluation en LFB). Autre recrue à l'intérieur, Clarince Djaldi-Tabdi (1,84 m, 24 ans) arrive elle de Nantes-Rezé, après une belle saison 2019/20 (11,4 points et 5,2 rebonds pour 12,6 d'évaluation).

Encore deux recrues à venir

Pour compléter l'effectif, Rachid Meziane et son staff devraient encore engager une meneuse et une ailière étrangères. En effet, l'ailière Keisha Hampton (1,88 m, 30 ans, 14,1 points à 39%, 4,6 rebonds, 1,6 passe décisive, 2,8 balles perdues et 4,3 fautes provoquées pour 11,2 d'évaluation en 26 minutes) ne va pas prolonger selon nos informations. K.B Sharp (1,75 m, 38 ans) et Regan Magarity (1,91 m, 26 ans) iraient elles du côté de Tarbes alors que Christelle Diallo (1,93 m, 27 ans) est annoncée à Charleville-Mézières, tout comme Mame-Marie Sy-Diop. Enfin, la jeune poste 4/3 Fayzat Djoumoi (1,86 m, bientôt 19 ans) va être prêtée en LF2.

L'effectif prévisionnel de Villeneuve d'Ascq en 2020/21 :