Villeneuve d'Ascq avec Kamiah Smalls et Hind Ben Abdelkader en 2022-2023

LFB

Crédit photo : FIBA

Villeneuve d'Ascq se prépare pour la saison 2022-2023. En plus de la jeune intérieure Maïa Hirsch, l'ESBVA-LM va engager l'arrière Kamiah Smalls (1,78 m, 23 ans) ainsi que les meneuses Hind Ben Abdelkader (1,70 m, 25 ans) et Manoé Cissé (1,62 m, 18 ans) a annoncé La Voix du Nord, ce que nous pouvons confirmer.

Kamiah Smalls arrive du championnat polonais, après avoir joué en WNBA et Italie. A Lublin, club performant en EuroCup, elle a cartonné (16,4 points, 5,2 rebonds et 4,3 passes décisives). Elle espère reproduire ses performances dans un championnat plus référencé, la LFB.

La LFB, Hind Ben Abdelkader la connaît. L'internationale belge a joué au Nice Cavigal en 2015-2016, sous les ordres de... Rachid Meziane. Depuis, elle a notamment joué en Turquie et en Russie sur la saison écoulée, à Syktyvkar. Elle sera secondée sur le poste 1 par Manoé Cissé qui arrive du Pôle France (9,7 points, 4,1 rebonds et 2,8 passes décisives).

Reste à savoir si en plus de la LFB, Villeneuve d'Ascq jouera l'EuroCup ou l'EuroLeague. Deuxième de la saison régulière, l'équipe de Rachid Meziane devra remporter les playoffs pour se qualifier en EuroLeague.