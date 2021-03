Villeneuve d'Ascq et Tarbes l'emportent face à l'ASVEL et Lattes-Montpellier

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

La saison régulière de Ligue Féminine de Basket (LFB) s'enchaîne à une vitesse folle actuellement. Un calendrier qui laisse la place aux surprises. Des équipes de bas de tableau en profitent et enchaînent les victoires.

Tarbes, l'équipe du moment

C'est le cas de Tarbes qui a signé sa sixième victoire sur les sept derniers matches en battant Lattes-Montpellier. Toujours réduit à six joueuses, le TGB a imposé sa défense fer pour faire la course en tête et limiter le BLMA à 45 points marqués. Et si les Gazelles sont revenues à -2 à 5 minutes de la fin (47-45), elles n'ont plus marqué ensuite. Pourtant, elles avaient enfin récupéré Julie Allemand. Mais la capitaine Diandra Tchatchouang est sortie pour une blessure au genou. Tarbes semble désormais maintenu en LFB avec 4 victoires d'avance sur Saint-Amand à 5 journées de la fin (même si des équipes doivent encore jouer 7 matches). Le TGB (7 victoires, 10 défaites) peut même prétendre aux playoffs, si playoffs il y a avec 8 équipes.

Les joueuses de François Gomez talonnent celles de Rachid Meziane. Mené par une énorme Lisa Berkani (22 points, 8 passes décisives et 13 fautes provoquées), Villeneuve d'Ascq (8 victoires, 9 défaites) a dominé l'ASVEL 73 à 71. L'Auvergnate a validé la victoire nordiste sur la ligne des lancers francs, alors que Marine Johannès (21 points) avaient ramené les siens.

Nantes-Rezé réalise la bonne opération

L'ASVEL (10 victoires, 5 défaites) et le BLMA (9 victoires, 7 défaites) sont désormais loin de Basket Landes (14 victoires, 3 défaites) qui s'est repris avec une victoire contre les Flammes Carolo (8 victoires, 7 défaites) 76 à 64. Roche Vendée (8 victoires, 9 défaites) complète le Top 8 après sa victoire contre Landerneau (7 victoires, 9 défaites).

Dans le bas de tableau, Nantes-Rezé a signé une victoire (79-59) primordiale contre Charnay (5 victoires, 12 défaites). Les Déferlantes ont démarré la rencontre par un 14-0. Elles prennent une victoire d'avance sur la lanterne rouge, Saint-Amand (3 victoires, 14 défaites), qui n'a pas fait le poids chez le leader invaincu (15/15), Bourges.