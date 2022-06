Villeneuve d'Ascq officialise l'arrivée de Kamiah Smalls, Dramé et Diakité prêtées

LFB

Tout comme les autres équipes de LFB, l'Entente Sportive Villeneuve d'Ascq - Lille Métropole (ESVBA) enchaîne les annonces concernant son effectif 2022-2023. Après les arrivées officialisées de Maïa Hirsch, Myriam Djekoundade et Manoé Cissé, c'est - comme prévu - Kamiah Smalls (1,78 m, 24 ans), qui arrive tout droit de Lublin en Pologne où elle tournait à 16,4 points et 5,2 rebonds en championnat et à 17,6 points et 4,9 rebonds en EuroCup. L'Américaine originaire de Philadelphie s'est d'ailleurs faite remarquée par le club nordiste dans cette compétition continentale. Face à l'équipe de Rachid Meziane, l'ailière avait inscrit 22 points, 6 rebonds et 4 passes décisives lors du match aller. Engagée avec Minnesota en WNBA depuis quelques jours, Kamiah Smalls a joué trois matches avec le Lynx sur ce début de mois de juin. L'ESVBA tient là une grosse pioche qui pourrait lui permettre de rester en haut du championnat la saison prochaine.

"Aux côtés de Caroline Et Hind, Kamiah vient consolider notre traction arrière (poste 2/1/3), commente son futur entraîneur Rachid Meziane. Elle nous a impressionnés en 1/8e de finale d’EuroCup au Palacium avec son équipe de Lublin, compétition où elle a vraiment été performante. Agressive balle en main, capable de se créer son tir, je nous souhaite qu’elle continue à briller sous nos couleurs."

Par ailleurs, l'ESBVA-LM a annoncé les prêts de la meneuse/arrière Binta Dramé (1,72 m, 20 ans) et de l'intérieure Hatoumata Diakité (1,91 m, 19 ans) respectivement à Strasbourg (LF2) et Saint-Amand (LFB).