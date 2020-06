Villeneuve d'Ascq officialise la signature de l'internationale espagnole Sandra Ygueravide

Comme annoncé par BeBasket début mai, Villeneuve d'Ascq a engagé la meneuse espagnole Sandra Ygueravide (1,72 m, 35 ans) pour la saison 2020/21. L'ancienne joueuse d'Aix-en-Provence (en 2012/13) retrouve la LFB. Sur la saison écoulée, elle a joué pour la formation hongroise de Gyor (12,4 points, 4,6 passes décisives et 3,2 rebonds pour 12,8 d'évaluation en 5 rencontres d'EuroCup). La native de Valence (Espagne) partagera la mène avec la talentueuse mais parfois fougueuse Lisa Berkani. De quoi avoir une vraie complémentarité.



"Nous sommes très fiers que Sandra Ygueravide ait accepté de rejoindre notre projet pour la saison prochaine, a commenté le manager général Christophe Vitoux. Nous étions en négociation avec elle depuis un certain temps. C’est une top meneuse européenne. Elle amènera sa science du jeu, son talent et sa grinta qui sera contagieuse à l’équipe. Comme on l’a vu contre nous la saison dernière en EuroLeague avec Orenbourg, elle est capable de prendre le jeu à son compte avec efficacité ou d’orienter le jeu en faisant jouer ses coéquipières. Nul doute qu’elle deviendra une Nouvelle Guerrière appréciée des supporters. Elle sera une des leaders du groupe qui portera les ambitions retrouvées du club en LFB et en Eurocoupe.

Désormais, nous continuons avec le coach, de scruter les joueuses disponibles pour recruter une ailière et ainsi disposer d’un effectif compétitif pour la saison prochaine. Nous avons de nombreux contacts mais nous attendrons la meilleure opportunité avec une enveloppe financière maîtrisée pour concrétiser la signature de cette dernière joueuse."