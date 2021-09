Villeneuve d'Ascq perd son intérieure Damiris Dantas pour un long moment

LFB

Recrue phare de Villeneuve d'Ascq, l'intérieure brésilienne Damiris Dantas (1,92 m, 28 ans) s'est fracturée un os du pied mardi dernier lors de la victoire du Lynx de Minnesota contre New York Liberty. Si elle n'aura pas besoin de se faire opérer, elle ne rejouera plus cette saison en WNBA et devrait arriver dans le Nord convalescente. L'ESBVA-LM songe à faire venir une remplaçante indique La Voix du Nord.

Pendant ce temps, le groupe de Rachid Meziane s'entraîne sérieusement. L'équipe a battu Saint-Amand 89-63 ce week-end lors de son deuxième match de préparation.