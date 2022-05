Villeneuve d'Ascq retire le maillot de sa capitaine Johanne Gomis, à la retraite en fin de saison

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarède

C'est une page de l'histoire du basket nordiste qui s'apprête à se tourner. Pensez-donc, elle a été de toutes les grandes aventures récentes de la balle orange dans la région : l'EuroLeague 2004 avec Valenciennes, l'EuroCup 2015 avec Villeneuve d'Ascq, le premier titre de champion de France de l'ESBVA deux ans plus tard... Mais alors qu'elle est toujours aussi incisive (9,5 points à 46%, 2 rebonds et 2,1 passes décisives), « la meilleure du championnat à son poste depuis deux-trois mois » dixit Caroline Hériaud dans La Voix du Nord, Johanne Gomis (36 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière, rompant ainsi son contrat un an avant son échéance programmée.

« Ça a été une décision difficile mais je commence à conscientiser. J'ai sollicité tous mes proches pour m'aider à prendre cette décision. Carmelo (Scarna, président de l’ESBVA) a sûrement été le premier à l’initiative de chercher à me faire changer d’avis. Ça témoigne déjà du respect, de l’affection qu’il me porte et de nos liens respectifs. Ça a contribué à rendre ma décision encore plus difficile. Finalement, elle est prise, loin sans mal, et est soutenue par tout le monde aujourd'hui. Finir sur une seconde place du championnat, au terme d'une saison comme celle-ci, c'est bien. »

En ouverture des playoffs de LFB, Villeneuve d'Ascq a rendu hommage à sa capitaine en hissant son n°9 aux cintres du Palacium. La native de Nogent-sur-Oise a ensuite pu vivre un moment spécial en passant 15 points à la défense d'Angers sous son maillot géant (96-79).

Ancienne espoir de la grande équipe de Valenciennes, ensuite véritablement lancée à Nice, elle a atteint le sommet de son art à Arras. Les meilleures statistiques de sa carrière, en 2009/10 (13,6 points à 46%, 3,6 rebonds et 2,7 passes décisives), qui lui ont ouvert les portes de l'équipe de France pour le Mondial 2010. Également passée par Challes-les-Eaux et Nantes-Rezé, l'internationale (16 sélections) a ensuite posé ses valises à Villeneuve d'Ascq, pour ne plus jamais les refaire. Au centre du plus beau cycle de l'histoire du club depuis 2013, elle fait tellement partie intégrante du paysage local qu'elle a été élue conseillère municipale sport - santé à la mairie de Lille. Une double vie qu'elle menait depuis juin 2020. Il n'est désormais plus temps de choisir : d'ici un mois, mais le plus tard possible, Johanne Gomis ne sera plus basketteuse.

Son parcours :

2000/05 : Valenciennes

2005/07 : Nice

2007/08 : Challes-les-Eaux

2008/09 : Nice (NF1)

2009/11 : Arras

2011/12 : Nantes-Rezé

2012/13 : Arras

2013/22 : Villeneuve d'Ascq

Son palmarès :