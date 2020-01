Villeneuve d'Ascq s'en sort de justesse contre Saint-Amand

LFB

Au Palacium ce mardi soir pour la 10e journée de la Ligue Féminine, Villeneuve d'Ascq s'en est tiré de peu contre son voisin Saint-Amand. Le public de l'ESBVA-LM a retenu son souffle lorsque l'arrière des visiteuses Jenny Fouasseau a tenté le 3-points de la victoire en toute fin de rencontre. Mais celui-ci n'est pas rentré et l'équipe de Rachid Meziane l'a emporté 71 à 69. Si les locales ont pu pousser un ouf de soulagement, c'est parce qu'elles ont fait la course en tête, hormis lors des 8 premières minutes de la rencontre (11-20). Mais un 11-0 (de 62-51 à 62 partout) en faveur de l'Union Hainaut a relancé la rencontre. Finalement, la pièce est tombée du côté de l'équipe de Keisha Hampton (21 points à 6/16 aux tirs) qui équilibre ainsi son bilan en LFB (5 victoires et 5 défaites), faisant ainsi l'écart avec ses adversaires du soir (3 victoires et 7 défaites).