Vionise Pierre-Louis renforce le secteur intérieur de Charnay

Débarquée du Clarinos San Cristobal, club espagnol de Ténérife, Vionise Pierre-Louis (1,93 m, 24 ans) vient renforcer le Charnay Basket Bourgogne Sud pour la saison 2020/21. Avec le 8e de la saison espagnole 2019/20, l'intérieure américano-haïtienne tournait à 10,5 points à 50% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds pour 12,8 d'évaluation en 20 minutes par rencontre.

Formée à l'université d'Oklahoma entre 2014 et 2018, elle évoluait en Espagne depuis deux saisons. Elle a notamment remporté le championnat avec le club de Gérone en 2018/19.

L'effectif charnaysien prend forme au fil des semaines. Vionise Pierre-Louis est la troisième recrue du club bourguignon après Jessica Mavambou et Mikayla Cowling. Le club avait déjà fait part des prolongations de plusieurs joueuses mais aussi de Matthieu Chauvet. L'entraîneur de 44 ans avait repéré la jeune joueuse et compte en faire une titulaire.

"Vionise jouait cette saison en première division espagnole à Ténérife. Elle est une vraie poste 5 avec une taille et un physique intéressant. J'aime beaucoup l'énergie, la tonicité et la puissance qui se dégagent de cette joueuse. Elle devrait nous apporter de l'impact physique dans la raquette et une présence au rebond."