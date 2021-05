Wani Muganguzi (coach de Landerneau) : "Un super challenge pour moi"

LFB

Crédit photo : Landerneau Bretagne Basket

Wani Muganguzi (31 ans) est devenu le coach principal du Landerneau Bretagne Basket suite au départ de Stéphane Leite, engagé par Lattes-Montpellier. Le choix de la continuité pour le club breton puisqu'il était assistant au club ces deux dernières années. Par le passé, Muganguzi a déjà été coach principal en LFB au Nice Cavigal. Il a été également membre du staff de Villeneuve d'Ascq de 2013 à 2016 puis du Limoges CSP en 2016-2017.



"C'est une marque de confiance de la part des dirigeants du club et c'est un super challenge pour moi et pour la suivante qui vient", nous a-t-il annoncé, enthousiaste. "Il y a 60% de l'effectif qui reste donc le but c'est de continuer à travailler avec les gens qui croient au projet et d'avancer avec ce nouvel environnement."

Relancer la dynamique

Après être monté en puissance ces dernières années, avec notamment une qualification en EuroCup en 2020, Landerneau a fini dixième de LFB avec 7 victoires et 15 défaites. Surtout, l'équipe a vécu une fin de saison difficile.

Avec Wani Muganguzi aux commandes, et Virgil Lopez comme assistant, Landerneau veut reprendre sa marche en avant et vivre ses premiers vrais playoffs LFB. Les phases finales n'ayant pas eu lieu en 2020 à cause de la COVID-19.