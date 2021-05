Wani Muganguzi (Landerneau) donne ses impressions sur le Final Four : "C'est vraiment très ouvert"

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede et Infinity Nine Media

Ce jeudi démarre le Final Four de la Ligue Féminine de Basket (LFB) avec comme première demi-finale la rencontre entre l'ASVEL féminin et Basket Landes à 17 heures. Lors de la deuxième demi-finale, c'est Bourges qui reçoit Lattes-Montpellier à 20 heures. L'entraineur de Landerneau (LFB), Wani Muganguzi, donne son avis sur les quatre équipes en présence.

Les force de chaque équipe :

"Je pense que la grosse force de l'ASVEL Féminin c'est son effectif et son expérience. Ça reste la seule équipe Française qui a été en quarts de finale d'EuroLeague, ça reste un roster quand même impressionnant avec de grosses individualités. C'est une équipe qui est, je pense construite pour le titre.



L'ASVEL Féminin retrouve Basket Landes (photo : Infinity Nine Media / Claire Procher)

Basket Landes c'est une équipe qui est dans le top 4 aujourd'hui du basket Français, c'est un club qui grandit vraiment bien à l'image de son équipe. Je pense qu'il y a vraiment aussi de belles individualités, qui a été très régulière durant ce qu'elle a produit toute la saison. C'est vraiment un match ouvert, il y aussi de belles individualités que ce soit Valériane (Vukosavljević), Aby (Gaye) qui fait vraiment une saison intéressante, Marie-Eve Paget qui réalise une de ses meilleures saisons en carrière donc je pense qu'elles ont vraiment de quoi rivaliser. Après il peut y avoir un facteur, c'est si Céline Dumerc sera présente ou pas, mine de rien c'est quand même une joueuse importante pour cette équipe et puis Basket Landes a montré qu'elles pouvaient battre Lyon puisqu'elles ont gagné là-bas pendant la saison.

Basket Landes lors de la bulle de l'EuroLeague à Bourges (photo : Olivier Martin)

Bourges a quand même montré une certaine maîtrise tout au long de la saison, avec des blessées, pas des blessées, - rarement avec un effectif au complet - mais pour autant elles ont souvent su gagner leurs matches donc c'est ce qui fait que ça va être un match disputé. Le petit risque pour Bourges c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont pas joué depuis très longtemps (le 6 avril, NDLR) donc c'est pour moi la petite interrogation pour elles quoi, est-ce qu'elles seront prêtes, capables d'assumer ? Parce qu'elles vont quand même avoir un manque de rythme, alors elles ont fait un match amical contre La Roche mais pour moi voilà elles vont manquer de rythme par rapport à Lattes-Montpellier et c'est le petit risque pour elles.

Lattes-Montpellier, c'est une équipe qui je pense, s'est libérée aujourd'hui, c'est une équipe qui était partie pour gagner un titre cette année avec pas mal d'instabilités en début de saison entre la COVID, des blessures, des départs et arrivées. Mais depuis janvier, le BLMA a stabilisé son groupe et en fait depuis janvier c'est quand même une autre équipe, qui est performante au moins dans les résultats, qui a gagné déjà au Prado pour en demi-finale de Coupe de France sur un match à élimination directe. Pour moi c'est vraiment ouvert aussi, en ayant gagné la Coupe de France je me dis que Lattes peut être libéré en fait aujourd'hui elles peuvent jouer totalement sans pression."



Ana Dabovic, Berruyère la saison passée, retrouve Bourges (photo : Guillaume Poumarede)



Qui voyez-vous se qualifier pour la finale et remporter le titre ?

"(rires) C'est une très très bonne question, non honnêtement ce n'est vraiment pas de la langue de bois mais pour moi c'est vraiment vraiment très, très ouvert, j'ai envie de dire qu'en principe l'ASVEL devrait se qualifier parce qu'on peut dire qu'elles sont plus favorites que Basket Landes sur le papier. Maintenant sur l'autre demi-finale c'est vraiment trop ouvert à mon sens, parce que Bourges a vraiment une maîtrise tout le long de la saison, Lattes-Montpellier est sur une phase ascendante donc oue bonne question, je ne saurais pas dire. Une petite pièce en l'air."