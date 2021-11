Yacine Diop quitte Charnay à son tour

LFB

L'ailière sénégalaise Yacine Diop (1,78 m, 26 ans) a décidé de quitter le club de Charnay, après six journées de championnat. La native de Dakar a semble-t-elle eu besoin de souffer. "A priori, elle n’est pas partie pour aller jouer dans un autre club, avec un meilleur salaire, comme ce fut le cas avec Davis, explique le président du CBBS Jean-François Jaillet dans Le Journal de Saône-et-Loire. Elle m’a dit être revenue de l’Afrobasket très fatiguée. Elle veut faire un break dans sa carrière car elle n’est plus en phase avec les exigences du basket pro."

Après avoir du remplacer la Canadienne Shay Colley et l'Américaine G'mrice Davis, le CBBS - 10e sur 12 au classement avec 2 victoires en 6 matches - va donc se mettre en quête d'une nouvelle poste 3/2. Sur le début de saison, Yacine Diop apportait 7,3 points à 35% de réussite à 2-points et 25% à 3-points et 3,8 rebonds pour 4 d'évaluation en 22 minutes.