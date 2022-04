Yvonne Anderson et Anete Steinberga vers le Bourges Basket

LFB

Crédit photo : FIBA

Auteur d'une très belle saison 2021-2022 jusqu'ici, malgré la finale de Coupe de France perdue récemment contre Basket Landes, Bourges Basket va connaître du mouvement à l'intersaison. Il va falloir remplacer de plusieurs joueuses, Isabelle Yacoubou retournant à Tarbes, Kristen Mann prenant la direction de Basket Landes et Alix Duchet étant blessée pour la première partie de la saison. Par ailleurs, la meneuse Elin Eldebrink et l'ailière Keisha Hampton arrivent en fin de contrat. A l'intérieur, Iliana Rupert a une clause lui permettant de s'en aller, elle qui souhaite rejoindre une grosse cylindrée étrangère serait susceptible de l'activer.

Guapo et Godin ont prolongé

Mais tout le monde ne s'en va pas. Pauline Astier, Sarah Michel et Endy Miyem sont sous contrat. Par ailleurs, Laëtitia Guapo (1,82 m, 26 ans) et Elodie Godin (1,91 m, 36 ans) ont prolongé selon nos informations. Et Alix Duchet reviendra en cours de saison. Elle partegera alors la mène avec Yvonne Anderson (1,75 m, 32 ans). La championne d'Europe 2021 avec la Serbie ne s'est pas faite que des amis au Prado lors de la finale de l'EuroCup puisque c'est son passage en force qui a provoqué la blessure (rupture des ligaments croisés) d'Alix Duchet. Derrière, la meneuse de Venise a été copieusement sifflé. La native de Columbia (Missouri) est une forte joueuse du circuit européen. Elle a notamment brillé dans plusieurs clubs turcs ou encore à l'Olympiakos. Cette saison, elle tournait encore à 14,7 points, 4,3 rebonds et 5,4 passes décisives par rencontre en EuroLeague.

A Bourges, elle retrouvera une autre ancienne joueuse de Venise. En effet, la Lettone Anete Šteinberga (1,90 m, 32 ans) arrive. Cette saison, cette poste 5-4 jouait cette fois pour le Galatasaray Istanbul, avec qui elle réalisait de sacrées statistiques en EuroLeague (17,3 points, 6,6 rebonds et 2,4 passes décisives). Auparavant, elle a fait les beaux jours des Castors de Braine en Belgique et a joué une saison à Prague, l'un des clubs phares de l'EuroLeague.

Pour boucler son effectif 2022-2023, l'entraîneur Olivier Lafargue devra probablement recruter une poste 3 (qui ne sera pas Valériane Vukosavljevic, qui a préféré retourner à Prague) et une intérieure afin de remplacer Iliana Rupert si celle-ci venait bien à s'en aller.

L'effectif potentiel de Bourges en 2022-2023 :