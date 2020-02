[Vidéo] Quand Axel Julien conclut un alley-oop

Axel Julien n'est pas qu'un basketteur hors pair, doté d'une grosse vision du jeu, d'un tir redoutable et d'un leadership reconnu. Non, le Varois est un athlète, un vrai. La saison passée, il avait déjà marqué les esprits avec un gros dunk après avoir pris un pick & roll. Mardi soir, dans la folle soirée dijonnaise contre Besiktas, l'ancien joueur d'Hyères-Toulon s'est envolé sur une passe de son compère David Holston pour dunker la balle dans le panier. Boom !

A voir ci-dessous :

David Holston with the alley-oop to @julienaxel5... YES TO AXEL JULIEN!!! #BasketballCL I @JDADijonBasket pic.twitter.com/aONpmFLXzl