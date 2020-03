Bien arrivé en Russie, Dijon va pouvoir jouer contre Novgorod

Si Lattes-Montpellier a pris la décision de ne pas se rendre en Russie en raison du décret de la ville de Moscou imposant un isolement de 14 jours aux personnes arrivant de France en raison du coronavirus, la JDA Dijon est bien partie pour ce pays mardi. Mais le club bourguignon n'a pas été embêté par les autorités locales et, après un transit à l'aéroport de Moscou, a pu se rendre à Nijni Novgorod.

"On a pris la décision d'y aller, a expliqué l'entraîneur Laurent Legname au Bien Public. Le décret (de quarantaine pour les visiteurs étrangers) provenait de la ville de Moscou et non de l'État russe. Or (à Moscou), nous étions juste en transit. On n'a même pas eu de contrôle sanitaire. Le pire qui aurait pu arriver, c'est qu'on reste en quarantaine. Finalement, on s'est inquiété pour pas grand-chose."