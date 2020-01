Contre Sassari ce mercredi, Strasbourg va déjà penser à Orléans

Avec trois défaites de suite en Ligue des Champions (BCL), la SIG Strasbourg est mal embarquée pour la qualification en 8e de finale de la compétition. La saison 2019/20 étant pour le moment catastrophique, avec une série de huit défaites en cours, le staff souhaite d'abord que son groupe progresse afin de s'éviter la frayeur du maintien. En effet, les Alsaciens ne comptent que deux victoires d'avance sur deux relégables. La réception d'Orléans samedi soir s'annonce ainsi très importante. Bien plus que ce match de BCL contre Sassari, même s'il faut l'emporter pour pouvoir encore rêver d'une qualification au tour prochain.

"La qualification ne dépend plus de nous mais il faut gagner pour la rendre possible, rappelle l'entraîneur Vincent Collet sur sigstrasbourg.fr. Après on va à Lietkabelis, où ce n’est pas impossible de s’imposer, et on reçoit Ankara. Les autres n’ont pas des matches faciles non plus. Effectivement c’est peut-être le match de la dernière chance, mais surtout il faut qu’on gagne un match avant celui de samedi qui aura une importance bien plus grande. Le match de samedi sera capital pour le reste de notre saison."