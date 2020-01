Dijon : Laurent Legname regrette les nombreux tirs ouverts ratés

Dans cette phase de poule de Ligue des Champions, Dijon a brillé. Mais la JDA n'a pas réussi à l'emporter contre Saragosse et Bonn. Mardi soir en Allemagne, malgré un bon début de rencontre, les Bourguignons se sont inclinés 83 à 72.

"Il y a eu beaucoup de matchs dans le match. On a très bien commencé, la balle a bien bougé, mais après on a moins bien joué dans le deuxième quart-temps. On a raté pas mal de tirs ouverts et la défense était moyenne. On les a laissé prendre feu au début, marquer trop de paniers en transition. Le début de la deuxième mi-temps, c'est le problème du match parce qu'on a eu des bonnes positions de tirs mais ce (mardi) soir nous ne sommes pas arrivés à les mettre. Et vous savez dans le basket, quand vous ne réussissez pas vos tirs ouverts, après c'est dur pour marquer et donc gagner. On a essayé de revenir mais on a continué à rater nos tirs et eux jouaient bien offensivement. Ils ont fait la différence comme ça dans le dernier quart-temps, même si on n'a jamais lâché.

C'est la réalité : il n'était pas possible de gagner en réussissant seulement 37% de nos tirs. Le basket c'est un sport d'adresse, quand on a des bonnes positions et qu'on ne les mets pas, on finit par le payer à un moment ou un autre. On laisse aussi 83 points, c'est un peu trop. On était bien dans les standards à la mi-temps avec 36 points (encaissés). Mais après, à force de gâcher en attaque, on a été un petit moins présent défensivement. A nous de nous remobiliser. On était venu ici avec objectif de finir dans le top 2 (du groupe D). Il reste un match, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. On va bien sûr le jouer à fond comme tous les autres mais un gros match (de Jeep ELITE) nous attend dimanche."