Dijon a réalisé "une performance incroyable" pour Laurent Legname

Mardi soir, la JDA Dijon a conclu la phase de poule de Ligue des Champions (BCL) par une victoire de 41 points (88-47) contre le Besiktas Istanbul, équipe qui restait sur quatre victoires de suite malgré ses soucis d'effectif dus à des problèmes financiers. Si le match ne relevait pas d'une grande importance pour les Stambouliotes selon le coach des visiteurs, quasiment assurés de terminer quatrièmes du groupe D, ce n'était pas le cas pour les locaux qui voulaient aller chercher la deuxième place. Et ils l'ont fait avec brio, profitant par ailleurs de la défaite de Bonn chez le PAOK Salonique (103-84).

La JDA a notamment laissé le Besiktas à 2 points dans le troisième quart-temps.

"C'est comme si un jour on réussissait tout en attaque, là on a tout réussi en défense. On était sur tous les ballons, on était agressif, intense, dans les rotations... Ca a donné ensuite du jeu rapide avec de l'adresse, on a bien attaqué leur défense sur pick & roll, on a bien fait bouger la balle. Tout le monde a pris du plaisir, tout le monde a participé, aucun joueur n'a joué plus de 25 minutes..."