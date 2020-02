Dijon affrontera Novgorod en 8e de finale de la BCL

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

La JDA Dijon connaît son adversaire pour le huitième de finale de la Ligue des Champions (BCL). Il s'agit de la formation russe de Novgorod, qui a terminé troisième du groupe C avec 9 victoires et 5 défaites. L'équipe coachée par le Serbe Zoran Lukic s'appuie en grande partie sur l'axe 1-5 étasunien Brandon Brown (13,9 points, 2,6 rebonds et 6,4 passes décisives pour 13,8 d'évaluation en 30 minutes) - Darrlyn-Willis (14,1 points et 7,8 rebonds pour 15,2 d'évaluation en 26 minutes de moyenne).

Les huitièmes de finale se joueront lors des trois premières semaines de mars (3-4, 10-11, et éventuellement les 17-18).