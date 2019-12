Dijon déroule contre Klaipeda

LIGUE DES CHAMPIONS

Grâce à une grosse défense (21 balles perdues provoquées) et une belle adresse (52,6% de réussite aux tirs), notamment à 3-points (9/21), la JDA Dijon s'est amusée contre le Neptunas Klaipeda ce mercredi pour la 9e journée de la Ligue des Champions. L'équipe de Laurent Legname a vite fait l'écart pour faire la course en tête et finalement s'imposer de 21 points (92-71). Le staff bourguignon a pu se permettre le luxe de faire tourner à trois jours du choc contre les Metropolitans. Seul Axel Julien, excellent ce mercredi (21 points à 7/14 aux tirs, 10 passes décisives, 5 interceptions et 4 rebons pour 31 d'évaluation en 30 minutes) a joué 30 minutes en l'absence de David Holston.

Après 9 journées, Dijon est deuxième du groupe D avec le même bilan que le premier, Bonn (6 victoires et 3 défaites).