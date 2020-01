Dijon l'emporte à Brindisi et reprend la première place

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

2020 commence par une victoire solide pour la JDA Dijon, sur le parquet des Italiens de Brindisi (88-93), invaincus jusque là à domicile en Ligue des Champions (BCL). L'écart final n'est pas très révélateur dans la mesure où les Bourguignons ont mené à partir de la 6e minute de jeu et ont compté jusqu'à 19 points d'avance. Portés par un Rasheed Sulaimon (23 points à 8/11 aux tirs) qui confirme match après match et un David Holston toujours productif (19 points à 7/15, 4 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions pour 23 d'évaluation en 30 minutes), les joueurs de Laurent Legname ont fait l'écart puis résisté au retour des locaux, pour finalement conserver une maigre avance de 5 points.

Avec cette 7e victoire en 10 matchs et la défaite de Bonn (6 victoires et 4 défaites) la veille chez le Besiktas Istanbul, la JDA reprend la tête du groupe D.