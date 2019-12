Direction Bamberg pour Darion Atkins

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

L'annonce de la séparation de Tenerife et Darion Atkins a été suivie par l'annonce de la signature de ce dernier à Bamberg. L'intérieur américain, joueur de Strasbourg en 2017/18, va découvrir un nouveau championnat, la BBL (première division allemande). Il reste en revanche en Ligue des Champions et même dans le groupe C puisque Bamberg (5e avec 4 victoires et 5 défaites) se trouve dans ce groupe dont le leader est... Tenerife.