Du mieux mais une treizième défaite de rang pour Strasbourg

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

Face au Turk Telekom Ankara et pour sa dernière sortie de la saison en BCL, les coéquipiers d'un très bon Boris Dallo (23 points) s'inclinent d'un petit point (89-90). Le pivot français Moustapha Fall, à créditer de 20 d'évaluation (9 points, 9 rebonds et 3 contres), a eu raison des espoirs alsaciens en transformant son lancer-franc à sept dixièmes du buzzer final.

Cependant, malgré l'absence du capitaine Jérémy Nzeulie, la SIG a affiché un visage bien plus intéressant face au leader de la poule porté par un Kyle Wiltjer intenable (32 points à 13/17 et 8 rebonds). De bonne augure à quelques jours d'une rencontre très importante face à Limoges, toujours au Rhénus. Et si la terrible série s'arrêtait à treize ?