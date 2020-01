Elan Béarnais : Travis Leslie encore préservé

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : Jules Roche

Longtemps diminué puis à l'arrêt à cause de son mollet, Travis Leslie est revenu en janvier. Mais depuis deux semaines, l'ancien joueur de Nanterre, l'ASVEL et Boulazac est gêné par son autre mollet. Préservé lors du déplacement à Jérusalem puis pour la réception de Châlons-Reims en Jeep ELITE samedi, il ne sera pas en tenue ce mardi soir contre Anvers en Ligue des Champions. En effet, l'EBPLO n'a plus de chance de se qualifier en huitième de finale de la compétition. Le club annonce son retour probable dans le groupe pour la réception de Strasbourg ce samedi.