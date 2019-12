Jordan Theodore passe du Besiktas à l'UNICS Kazan

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Après avoir perdu son entraîneur Dusko Ivanovic (parti à Vitoria), le Besiktas Istanbul vient de libérer le meneur américano-macédonien Jordan Theodore. L'ancien joueur de la JL Bourg (en 2014/15) passe du club turc à l'UNICS Kazan, qui évolue en VTB League et en EuroCup. C'est un changement de plus pour le jeune trentenaire qui a évoluéà Francfort-sur-le-Main (Allemagne), Banvit (Turquie), Milan (Italie) et l'AEK Athènes (Grèce) de 2015 à 2019.

Cette saison, Jordan Theodore a croisé la route de la JDA Dijon en Ligue des Champions (19 points à 7/11 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives et 5 balles perdues pour 20 d'évaluation en 36 minutes mais une lourde défaite à domicile), une compétition où il n'a pas brillé jusqu'ici cette saison (12,2 d'évaluation en 31 minutes de moyenne).