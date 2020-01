L'AEK Athènes renonce à faire venir Semaj Christon (Limoges)

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Jeudi, le Limoges CSP et l'AEK Athènes se sont mis d'accord sur un montant pour envoyer le meneur Semaj Christon (1,90 m, 27 ans) de la Vienne aux bords de la mer Egée. Sauf qu'avec la blessure de Nikos Gikas mardi en Ligue des Champions (BCL), l'AEK a d'abord besoin d'engager un joueur grec. Résultat, le club a choisi de faire revenir le vétéran Nikos Zisis (joueur de l'AEK de 1999 à 2005) selon EuroHoops. L'ancien capitaine de la sélection hellène étant sous contrat avec la Joventud Badalone (Liga Endesa / Espagne), l'AEK Athènes a donc du débourser une somme importante pour régler une indemnité de transfert auprès de l'entitée catalane. Dès lors, on comprend mieux pourquoi l'AEK n'a plus les moyens de régler l'indemnité promise au Cercle Saint-Pierre.

Résultat, Semaj Christon reste donc sous contrat avec le Limoges CSP à ce jour et jouera à Orléans ce samedi pour la 19e journée de Jeep ELITE. Une situation qui pourra de nouveau changer si une offre susceptible d'intéresser le joueur venait de la part d'un autre club pouvant régler la somme demandée par le camp limougeaud pour libérer l'ancien joueur NBA.