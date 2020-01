L'Elan Béarnais démarre 2020 par une victoire

LIGUE DES CHAMPIONS

L'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez vient de signer son premier succès de l'année 2020, dès son premier match. Les joueurs de Laurent Vila l'ont emporté sur la formation polonaise de Wloclawek (85-77) pour la 10e journée de la Ligue des Champions (BCL) Si la rencontre a été serrée, les locaux ont mené quasiment 30 minutes et ont toujours été devant en deuxième mi-temps.

Pour cela, ils ont artillé à 3-points (12 sur 37 aux tirs) et ont limité l'équipe adverse à 37,1% de réussite aux tirs. Si le meneur Justin Dentmon a encore scoré (25 points à 8/17 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives), l'activité de l'intérieur Ousmane Dramé (15 points à 7/13 et 17 rebonds dont 11 offensifs en 31 minutes) a également été un facteur important de ce succès.

Avec ce succès, l'Elan Béarnais signe sa troisième victoire en BCL. Les Béarnais restent à deux victoires du quatrième du groupe B (la dernière qualificative pour les 8e de finale), à quatre journées de la fin de la saison régulière.