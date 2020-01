L'Elan Béarnais n'a rien pu faire face à l'Hapoel Jérusalem

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : BCL

L'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez n’a pas pu lutter plus de 20 minutes (49-45 20e) ce mercredi soir face à l’Hapoel Jérusalem. Pourtant Justin Dentmon (27 points) a une nouvelle fois brillé en coupe d’Europe avec 20 points à la pause. Les Palois ont sombré en seconde période.

Le déplacement a été compliqué de bout en bout et l’Elan a joué sans Travis Leslie. Le retour de Tyrus McGee n’a rien changé, l’Elan Béarnais n’a jamais eu l’envie de stopper son adversaire. C’est dommage car après un renouveau ces dernières semaines avec des victoires face à Le Mans, Orléans ou Boulazac... Les Béarnais ont marqué le pas à Monaco samedi dernier et ce soir et les doutes autour de capacité à pouvoir bien défendre remontent à la surface.

Mais le match clef se jouera ce week end face au CCRB. Bien récupérer de ce périple Israélien et être prêt pour continuer à gagner au Palais, telle est la suite pour le groupe de Laurent Vila.

Derniers de la poule, les Béarnais ont encore 2 matchs dans cette Ligue des Champions avant de pouvoir se concentrer uniquement sur la Jeep ELITE.