Lamonte Ulmer dans le cinq de la 11e journée

Mercredi soir, la JDA Dijon s'est imposée 84-77 chez le PAOK Salonique en Grèce, assurant dès lors sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions (BCL). Sur cette rencontre, c'est le collectif bourguignon qui a encore fait la différence. Mais un joueur s'est mis en évidence au point d'intégrer le cinq de la 11e journée de la BCL. Il s'agit de Lamonte Ulmer. L'ailier américain a cumulé 15 points et 11 rebonds pour 26 d'évaluation.

Here is your #BasketballCL Team of the Week Who will claim Gameday 11 MVP honor?



