Lassi Tuovi : "Je suis fier mais on ne peut toujours pas être satisfait"

Toujours pas. Mercredi soir, la SIG Strasbourg n'a pas signé sa première victoire depuis la mi-décembre. Mais l'équipe de Lassi Tuovi a failli faire tomber le TT Ankara, ne s'inclinant que d'un point (89-90) pour son dernier match européen de la saison 2019/20. La production de l'équipe a plu au jeune technicien finlandais qui espère qu'elle sera suivie d'un nouveau match réussi - mais gagné cette fois - samedi contre Limoges en Jeep ELITE.

"Je suis très content de ce qu'on a vu aujourd'hui (ce mercredi) car l'état d'esprit a été bon, on a appliqué les choses qu'on a préparé et on a progressé sur ce que l'on a vu de notre match de samedi (à Pau). Il reste des choses à corriger mais d'une manière générale on peut être fier du groupe [...], cependant nous ne devons toujours pas être satisfaits."