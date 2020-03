Laurent Legname : "C'était un match de playoffs !"

Mercredi soir, Dijon a remporté le match aller du huitième de finale de la Ligue des Champions (BCL), sur le score de 88 à 73 contre Nijni Novgorod. Une performance aboutie selon l'entraîneur Laurent Legname, surtout en deuxième mi-temps.

"Ca a été vraiment un match difficile contre une très bonne équipe, a-t-il commenté après la rencontre. C'est les playoffs, c'est une équipe habituée à jouer au haut-niveau européen. En EuroCup ils sont allés au Top 16 il y a deux ans, l'an passé ils étaient quarts de finaliste en BCL. On savait que c'était une bonne équipe. La confrontation de ce (mercredi) soir n'a pas dérogé à ce à quoi on s'attendait. Il y a de très bons joueurs en face, une équipe complète, qui joue collectivement. Il faut que nous on soit à notre meilleur pour espérer l'emporter. En première mi-temps il y avait un peu trop d'erreurs sur notre défense collective. On a laissé trop de jeu rapide, on a perdu trop de ballons. En deuxième mi-temps, on a réussi à hausser le niveau défensif et tous les joueurs se sont vraiment envoyés en défense, en respectant plus nos rotations. Ca a donné des balles des relances. On met 88 points contre la quatrième meilleure défense de la compétition et on reste dans nos standards défensifs avec 73 points encaissés dont 33 en deuxième mi-temps. C'est une très belle victoire, il ne faut pas la minimiser. Je félicite mes joueurs, qui ont su remettre le bleu de chauffe. Tout le monde a été vraiment utile, il y a eu des moments pour tout le monde. On a été dans le niveau d'intensité requis. Ca fait un zéro."