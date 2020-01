Laurent Legname (Dijon) : "Mes joueurs sont humains"

Mardi soir, la JDA Dijon a pris une correction à domicile contre Saragosse (73-105). Les Bourguignons, quasiment parfaits cette saison, n'y étaient pas, tout simplement.

"Quand on perd de 30 points à la maison, c'est un match compliqué. Après, on ne va pas parler trop longtemps de ce match... Ca peut arriver dans une saison. C'est la première fois cette saison que ça arrive, contre une bonne équipe, félicitations à eux. On n'était pas là ce (mardi) soir, ça peut arriver une fois dans la saison, il ne faut pas que ça arrive de nouveau. On n'y était pas, ni en attaque, ni en défense. Et quand on joue contre une bonne équipe, ils font la différence quand on leur donne la confiance comme ça. Mes joueurs sont simplement des humains, ce soir on n'y était pas, on a mangé, on a pris 30 points. Il faut oublier et repartir de l'avant dès le prochain entraînement. Ca peut arriver... Je suis toujours aussi fier d'eux (mes joueurs), on est tombé sur plus fort, il n'y a rien d’autre à dire."