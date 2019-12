Laurent Legname (Dijon) encore satisfait : "Collectivement on était en place"

La JDA Dijon s'est imposée 92 à 71 contre le Neptunas Klaipeda pour la 9e journée de la Ligue des Champions (BCL) ce mercredi. L'équipe bourguignonne, privée de David Holston, a réalisé une excellente première mi-temps avant de voir les Lituaniens revenir avec d'autres intentions dans le troisième quart-temps. Mais après une période hâchée, la JDA a repris sa marche en avant pour finir à +21 au final.

"On fait vraiment une bonne première mi-temps, individuellement et collectivement. On est vraiment en place en défense. On les laisse à 31 points, on stoppe leur jeu rapide, on est agressif, on a des balles de relance, on les concrétise, on a de l'alternance extérieur/intérieur... Sur jeu placé on est également très bien en place. C'était vraiment une première mi-temps de haute volée. Après ils sont revenus avec d'autres intentions au troisième quart-temps, on n'était pas prêt pour ça. Ils sont revenus (à 10 points) sur du jeu rapide qu'ils affectionnent, sur des tirs à 3-points qu'ils ont également marqué... On a eu du mal défensivement au troisième quart-temps mais on va dire que ça laissait jouer. Sur leur même défense dans le quatrième quart-temps - ils sont restés sur du "switch" (changement défensif sur tous les écrans) -, on a eu des solutions et une bonne alternance extérieur/intérieur, on a converti les lancers-francs et on a refait l'écart là-dessus. C'est une très belle victoire d'équipe, je pense que chaque joueur a répondu présent dans son registre. Chaque joueur a donné quelque chose de très positif à l'équipe. Collectivement on était en place et une fois de plus on laisse l'adversaire autour de 70 points."