Laurent Vila (Elan Béarnais) : "C'était important de finir la BCL par une victoire à domicile"

Mardi soir, l'Elan Béarnais a signé une victoire autoritaire contre Anvers (75-57) pour la 13e journée de la Ligue des Champions (BCL). Voilà une bonne réaction après une semaine avec deux défaites. De quoi satisfaire le coach Laurent Vila.

"(C'est) Une très bonne victoire. C'était très important de finir la BCL avec une victoire à la maison. C'est sûr que c'est une équipe qui bouge bien la balle et qui trouve des tirs ouverts. Pour autant, ils ont un pourcentage en moyenne sur l'ensemble de la BCL assez moyen (30% à 3-points). Du coup, ils sont là aujourd'hui (mardi) à 24%, donc c'est un avantage pour nous. Par contre ils prennent beaucoup de rebonds offensifs. Cela nous a embêté sur l'ensemble du match. Après on a alterné du jeu agréable et efficace et du jeu de moins bonne qualité. Si on joue collectivement, large, les uns pour les autres, franchement aujourd'hui on était bien. Après quand on joue avec un ballon qui ne bouge pas, il y a des situations forcées et donc des ballons perdus. Globalement sur l'ensemble du match, on a réussi à faire ce qu'il fallait pour maîtriser la rencontre."