Laurent Vila (Elan Béarnais) : "Nous n'avons pas mis la BCL de côté"

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

Mardi soir, l'Elan Béarnais s'est imposé 84 à 77 contre Wloclawek pour la 10e journée de la Ligue des Champions (BCL). Une victoire logique car l'équipe polonaise n'a que très rarement mené, et jamais en deuxième mi-temps. De quoi satisfaire l'entraîneur Laurent Vila.

"C'est une bonne victoire, l'année commence très bien. On a joué ensemble, de manière intelligence, avec un bon état d'esprit. Globalement, c'est bien, on a beaucoup d'activité défensive. Sur le match on peut être plus consistant sur cet aspect-là, sur le jeu intérieur - comme on avait un déficit de taille, on voulait trapper, on est venu quelque fois puis un peu moins -, ou sur pick & roll. On doit avoir faire progresser notre régularité. Ce n'est pas évident de défendre sur une équipe qui alterne les défenses homme à homme, les zones, voir les zone-presse pour ralentir le jeu. Aujourd'hui, on a un peu manqué de rythme en attaque. Ce sont des axes que l'on doit travailler, faire ce constat après une victoire, forcément cela donne beaucoup d'en train. Je suis contant de la victoire et de la façon dont on a abordé le match. C'est positif mais c'est toujours normal après un match de tirer des points de progression."

A quatre journées de la fin de la saison régulière, l'EBPLO a 2 victoires de retard sur le quatrième du groupe B (la dernière place qualificative pour les 8e de finale), Vechta. Pour autant, les Béarnais continuent à jouer le jeu dans la compétition.

"C'est déjà très bien d'avoir gagné trois matchs. On regarde match après match. La question était de savoir si on mettait de côté la BCL avant le match. La preuve que non. Quand on mérite la victoire, on la prend. Quand c'est difficile pour nous, on fait les efforts et on tire les leçons pour continuer à progresser. Ces matchs nous avaient servi en première phase, il faut que ça continue comme ça."

Sur cette rencontre, Ousmane Dramé (15 points à 7/13 et 17 rebonds dont 11 offensifs en 31 minutes) a été très important.

"Il a beaucoup d'activité dans le jeu. Un de ses points forts est d'être toujours en mouvement. Il lit bien les trajectoires de balle, ce n'est pas son premier match avec autant de rebonds. Dans le bon sens du terme, il est opportuniste dans le jeu. Il a une bonne main gauche et il sait l'utiliser quand le ballon vient. C'est quelqu'un qui s'est bien intégré dans le jeu et dans l'équipe. On profite de ses qualités. Maintenant, jusqu'à quand ? On verra. Ca dépendra du feu vert médical de Cheikh. Tant qu'il n'est pas à 100%, on a Ousmane et on est aussi content."

L'Elan Béarnais souhaite enchaîner avec une victoire Orléans samedi au Palais des Sports.