Laurent Vila encore en vie en BCL : "Ça donne une motivation supplémentaire"

Mardi soir, l'Elan Béarnais a signé sa quatrième victoire de suite, la deuxième en Ligue des Champions (BCL), en s'imposant 80-76 contre Burgos. De quoi rester en vie pour la qualification en 8e de finale de la compétition. L'équipe de Laurent Vila compte 4 victoires après 11 journées.

"Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a cette possibilité là, ça donne une motivation supplémentaire. Quoi qu'il arrive, il faut jouer tous les matchs à fond. On n'a pas à se croire moins bon que certaines équipes, même s'il y aura des matchs difficiles. C'est l'enjeu des trois prochains matchs. On ira à Jérusalem pour le prochain match. Bien sûr c'est peut-être le match le plus difficile qu'il nous reste. Mais on a envie de le jouer à fond et on voit bien là contre Burgos, qui est une sacrée équipe, qu'on est en capacité de jouer ce genre de matchs."