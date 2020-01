Le constat réaliste de Miro Bilan sur la SIG Strasbourg

Voilà une petite déclaration en off qui peut faire sourire (ou pas) les fans de Strasbourg. Miro Bilan, ancien pivot de la SIG (en 2017/18), était convié à la conférence de presse d'après-match mercredi soir après la victoire de Sassari au Rhénus (83-88). Le pivot croate, avant ses commentaires officiels, s'est exprimé sur les difficultés de son ancien club, alors que le micro était ouvert et la conférence de presse déjà filmée. Il a livré un constat lucide sur les difficultés du club alsacien, alors qu'il parlait avec son coach Gianmarco Pozzecco.

"Regarde, le président et le coach se disputent, prévient-il en regardant au fond de la salle. C'est leur neuvième défaite de la saison et nous en avons perdu six (à Sassari) en une saison (trois en BCL, trois en Lega). Imagine, tu veux construire une (belle) salle comme ça mais l'équipe joue mal", marmonne-t-il, sans langue de bois.