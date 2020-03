Officiel : La saison 2019/20 de BCL se finira avec un Top 8... fin septembre

Comme évoqué, la saison 2019/20 de Ligue des Champions ou, en anglais, la Basketball Champions League (BCL), va se terminer... fin septembre / début octobre. Le bureau directeur de la compétition, réuni ce lundi 30 mars par visio-conférence, a décidé qu'un Final 8 serait disputé sur terrain neutre dans six mois.

Un choix étrange alors que les effectifs seront sans doute ceux de la saison 2020/21 et que les huit qualifiés pour les quarts de finale ne sont pas encore connus. L'équipe française de Dijon est par exemple censé jouer la belle de son huitième de finale contre les Russes de Nijni Novgorod.

A Final Eight in late September will conclude the 2019-20 #BasketballCL season https://t.co/rRj3Dq8SRN